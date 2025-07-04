Рыбакина прокомментировала свою 20-ю победу на Уимблдоне

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала свою уверенную победу над гречанкой Марией Саккари во втором круге «Уимблдона». Матч завершился со счетом 6:3, 6:1 в пользу 11-й ракетки мира.

Елена Рыбакина рассказала, что в начале второго сета у нее возникли сложности с подачей — она допустила две двойные ошибки, что дало сопернице, занимающей 77-ю строчку мирового рейтинга, временное преимущество.

— В целом, неплохо играла на задней линии. Мы хорошо знаем друг друга, поэтому я была готова к матчу. Немного мучилась со своей подачей, но потом вошла в свой ритм и стала подавать лучше во втором сете. Думаю, что именно агрессивная игра и подача во втором сете стали ключевыми, — отметила Рыбакина в интервью агентству Kazinform.

Теннисистка призналась, что не обращает внимания на вылет многих фаворитов и сосредоточена на каждом ближайшем матче. Она отметила непредсказуемость травяного покрытия и подчеркнула важность активной игры и контроля подачи для успешного выступления.

— Знаю, что много сеяных (сильнейших участников турнира по версии рейтинга — прим. ред.) уже вылетело, но я стараюсь концентрироваться на каждом следующем матче. На траве много непредсказуемых поединков. Даже если хорошо знаешь соперницу, на этом покрытии все может быть иначе. Думаю, шансы есть у всех. Главное — сосредоточиться на своей игре, потому что я играю активно, и многое зависит от первых ударов и подачи. Надеюсь, пройти как можно дальше, — подчеркнула она.

Комментируя состояние травяного покрытия, которое стало темой обсуждения среди игроков, Рыбакина объяснила, что восприятие кортов во многом зависит от погодных условий и конкретного типа площадки.

— Многое зависит от погоды. Сейчас в Лондоне очень жарко, и это влияет на то, как реагирует трава. Кроме этого, центральные корты всегда отличаются от внешних, которые меньше. Последние — быстрее, а первые — медленнее. Температура тоже играет роль: при жаре отскок чуть выше, когда прохладнее — чуть ниже, — пояснила теннисистка.

Отметим, что ни на одном другом турнире уровня WTA Рыбакина не одержала больше побед, чем на «Уимблдоне». Победа над Саккари стала для нее 20-й на кортах Всеанглийского клуба.

Напомним, первый матч Рыбакиной на «Уимблдоне» завершился разгромом соперницы.