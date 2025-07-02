Первый матч Рыбакиной на Уимблдоне-2025 завершился разгромом соперницы

В первом круге Рыбакина встретилась с армянкой Элиной Аванесян (49-е место) и уверенно победила ее в двух сетах — 6:2, 6:1. Во втором круге Елена встретится с греческой теннисисткой Марией Саккари (77-е место), которая оказалась сильнее россиянки Анны Блинковой (78-е место) — 6:4, 6:4.

В этом году призовой фонд Уимблдона составляет 22 714 380 евро. Победительница одиночного разряда заработает 3 510 000 евро, а также получит 2000 рейтинговых очков. Действующей чемпионкой является чешская теннисистка Барбора Крейчикова (16-е место).

Напомним, что на старте «Уимблдона» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая 11-ю строчку в мировом рейтинге, поделилась настроем, рассказала о своей физической форме и ожиданиях от первого матча.