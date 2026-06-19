Рыбакина проиграла 35-й ракетке мира на турнире в Берлине

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина завершила выступление на турнире категории WTA 500 в Берлине (Германия), передает корреспондент агентства Kazinform.

Казахстанская теннисистка, посеянная на турнире под вторым номером, начала выступление со стадии 1/8 финала. Ее соперницей стала представительница Филиппин Александра Эала, занимающая 35-е место в мировом рейтинге.

Встреча завершилась победой Эалы в двух сетах — 7:5, 6:4. Матч продолжался более полутора часов.

Таким образом, Александра Эала вышла в четвертьфинал соревнований, а Елена Рыбакина завершила борьбу за титул на травяном турнире в столице Германии.

Ранее теннисистка Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира в Болгарии.