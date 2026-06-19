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    Рыбакина проиграла 35-й ракетке мира на турнире в Берлине

    Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина завершила выступление на турнире категории WTA 500 в Берлине (Германия), передает корреспондент агентства Kazinform.

    Рыбакина проиграла 35-й ракетке мира на турнире в Берлине
    Фото: ФТК

    Казахстанская теннисистка, посеянная на турнире под вторым номером, начала выступление со стадии 1/8 финала. Ее соперницей стала представительница Филиппин Александра Эала, занимающая 35-е место в мировом рейтинге.

    Встреча завершилась победой Эалы в двух сетах — 7:5, 6:4. Матч продолжался более полутора часов.

    Таким образом, Александра Эала вышла в четвертьфинал соревнований, а Елена Рыбакина завершила борьбу за титул на травяном турнире в столице Германии.

    Ранее теннисистка Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира в Болгарии.

    Спорт спортсмены Казахстана Елена Рыбакина Теннис
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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