Рыбакина и Путинцева выбыли в четвертьфинале турнира в Лондоне

В ¼ финала Рыбакина и Путинцева встретились с дуэтом Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) и проиграли им в двух сетах — 1:6, 5:7.

Что касается выступления Елены Рыбакиной (11-е место в рейтинге WTA) на турнире в Лондоне в одиночном разряде, то в 1/8 финала она обыграла британку Хизер Уотсон (164-е место) — 6:4, 6:2, которая в свою очередь в первом круге победила Юлию Путинцеву (27-е место) — 6:4, 6:3.

Ранее сообщалось, что Анна Данилина вошла в топ-10 мирового рейтинга.