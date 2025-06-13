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    01:46, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Рыбакина и Путинцева выбыли в четвертьфинале турнира в Лондоне

    Казахстанские теннисистки Елена Рыбакина и Юлия Путинцева потерпели поражение в четвертьфинале турнира Queen’s Club Championships в Лондоне (Великобритания) в парном разряде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Рыбакина и Путинцева
    Фото: ФТК

    В ¼ финала Рыбакина и Путинцева встретились с дуэтом Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) и проиграли им в двух сетах — 1:6, 5:7.

    Что касается выступления Елены Рыбакиной (11-е место в рейтинге WTA) на турнире в Лондоне в одиночном разряде, то в 1/8 финала она обыграла британку Хизер Уотсон (164-е место) — 6:4, 6:2, которая в свою очередь в первом круге победила Юлию Путинцеву (27-е место) — 6:4, 6:3.

    Ранее сообщалось, что Анна Данилина вошла в топ-10 мирового рейтинга.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Елена Рыбакина Юлия Путинцева Теннис
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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