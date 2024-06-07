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    10:38, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Рыбака и унесенных ветром молодых людей спасли в Акмолинской области

    Боровое, спасение
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    Сразу две операции спасения провели на воде в Акмолинской области. В первом случае был спасен рыбак, во втором – группа молодых людей, которых унесло на катамаране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, первый инцидент произошел на озере Малое Чебачье Бурабайского района. У 37-летнего рыбачащего на резиновой лодке мужчины сломалось весло. Рыбака спасли, но из-за отсутствия спасательного жилета на мужчину был составлен административный протокол по ст. 412 «Нарушение правил безопасности на водоемах».

    Второе спасение произошло на озере Боровое Бурабайского района.

    — Отплыв далеко от берега озера, молодые люди не смогли вернуться обратно из-за сильного ветра. На помощь пришли акмолинские спасатели, которые доставили их на берег, где ждали сотрудники районного отдела по ЧС, — сказал официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

    С ними была проведена профилактическая беседа.

    спасение на воде, ДЧС
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    Как сообщалось, среднем за год на водоемах Акмолинской области погибает около 30 человек.

    Теги:
    ДЧС МЧС Спасение Регионы Казахстана Регионы Происшествия Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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