Рыбака и унесенных ветром молодых людей спасли в Акмолинской области

Сразу две операции спасения провели на воде в Акмолинской области. В первом случае был спасен рыбак, во втором – группа молодых людей, которых унесло на катамаране, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, первый инцидент произошел на озере Малое Чебачье Бурабайского района. У 37-летнего рыбачащего на резиновой лодке мужчины сломалось весло. Рыбака спасли, но из-за отсутствия спасательного жилета на мужчину был составлен административный протокол по ст. 412 «Нарушение правил безопасности на водоемах».

Второе спасение произошло на озере Боровое Бурабайского района.

— Отплыв далеко от берега озера, молодые люди не смогли вернуться обратно из-за сильного ветра. На помощь пришли акмолинские спасатели, которые доставили их на берег, где ждали сотрудники районного отдела по ЧС, — сказал официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

С ними была проведена профилактическая беседа.

Фото: ДЧС Акмолинской области

Как сообщалось, среднем за год на водоемах Акмолинской области погибает около 30 человек.