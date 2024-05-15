Результаты оценки ущерба от паводков рассматривают в Жылыойском районе Атырауской области

В Жылыойском районе мобильные группы начали работу по ознакомлению с результатами оценки ущерба домам, пострадавшим от паводка, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперштаб по ЧС Атырауской области.

Как рассказал аким Жылыойского района Жумабек Каражанов, по городу Кульсары Жылыойского района проведено техническое обследование около 2 700 подтопленных домов. Сегодня, 15 мая, было вынесено техническое заключение на более чем 100 домов.

— В настоящее время сумма для проведения капитального ремонта подтопленных домов в г. Кульсары и оценки аварийных домов рассчитываются исходя из рыночной стоимости. Письменные уведомления с итогами оценки ущерба, которые будут подводиться ежедневно, их будут раздавать жителям члены мобильных групп, созданных в микрорайонах города Кульсары. Жители, согласившиеся с результатами оценки, в течение 2-3 дней могут обратиться в местный акимат за выплатой компенсаций, — рассказал аким района.

После оглашения результатов оценки ущерба, акимат Жылыойского района будет работать по выплате средств в двух направлениях:

В случае если дома подлежат ремонту, выплата средств на проведение ремонта жилых домов, а также компенсации за пострадавшее имущество.

В случае признания домов аварийными — строительство нового дома за счет государства. Второй вариант — приобретение жилья владельцам в г. Кульсары или любом населенном пункте на территории Атырауской области. А также выплате компенсации за пострадавшее имущество.

Напомним, в Жылыойском районе Атырауской области было объявлено чрезвычайное положение из-за паводков.

4,5 млн кубометров воды откачали в Жылыойском районе с начала паводка.