27 Июня 2022 16:37

Результаты третьей фазы клинических исследований QazVac опубликовал журнал семейства Lancet

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Впервые в современной истории Казахстана отечественные учёные опубликовали результаты III фазы обширных клинических исследований первой казахстанской вакцины QazVac против коронавирусной инфекции COVID-19 в журнале семейства LANCET. Это научные журналы, имеющие наивысший мировой рейтинг в области медицины, передает МИА «Казинформ».

Сегодня в журнале EClinicalMedicine, входящем в группу The Lancet, опубликована статья «Efficacy and safety of an inactivated whole-virion vaccine against COVID-19, QazCovid-in, in healthy adults: A multicentre, randomised, single-blind, placebo-controlled phase 3 clinical trial with a 6-month follow-up» о результатах III фазы широких многоцентровых клинических испытаний вакцины QazVac против COVID-19.

В рамках научно-технической программы «Разработка вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19» в НИИ проблем биологической безопасности МЗ РК под руководством генерального директора НИИПББ, д.б.н., профессора Кунсулу Закарья разработана вакцина QazVac против COVID-19.

По положительным результатам доклинических испытаний, в соответствии с протоколом клинических исследований, Министерства здравоохранения РК и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, проведена III фаза клинических исследований по изучению безопасности, иммуногенности и других параметров. Результаты проведенных испытаний показали эффективность и безопасность вакцины для людей, а также формирование высокого иммунитета.

EClinicalMedicine – журнал группы The Lancet публикует результаты оригинальных исследований в области медицины и здравоохранения, а также последние достижения по разработке и исследованию вакцин против COVID-19.

Отечественные ученые НИИ проблем биологической безопасности МЗ РК вносят посильный вклад в развитие науки Казахстана и борьбу с новой инфекцией 21 века.