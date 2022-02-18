Результаты масштабной инвентаризации медоборудования озвучили в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения РК Жандос Буркитбаев рассказал о результатах масштабной инвентаризации медицинского оборудования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году Главой государства Министерству здравоохранения было поручено провести инвентаризацию имеющегося медицинского оборудования в стране. Министерством здравоохранения впервые проведена масштабная инвентаризация. По ее итогам уровень оснащенности организаций здравоохранения составляет - 83% (2020 год – 76,9%), износ медицинской техники составляет – 49% (2020 год – 51,2%). В рамках инвентаризации модифицирована информационная система управления медицинской техникой. В результате создана интерактивная карта по оснащению медицинским оборудованием медицинских организаций», - сказал Жандос Буркитбаев на брифинге в СЦК.

При этом, по его словам, в интерактивной карте можно увидеть каждое медицинское оборудование во всех организациях страны, информацию по износу, осуществляем постоянный мониторинг текущего состояния оснащенности в разрезе регионов, вплоть до уровня района, ПМСП.

Как рассказал вице-министр, в настоящее время, основными проблемами системы обеспечения медицинской техникой являются:

- недостаточная оснащенность и высокий уровень износа, имеющегося парка медицинского оборудования;

- разброс цен при закупе медицинской техники на местах;

- отсутствие доступных механизмов лизинга медицинской техники;

- недостаточность развития отечественного медицинского приборостроения.

«Сейчас в этом сегменте присутствуют казахстанские предприятия: Актюбрентген и КазМедприбор и другие компании. Для решения указанных проблем планируется осуществить централизацию закупа медицинской техники на базе ТОО «СК-Фармация» в два этапа», - сообщил он.

На первом этапе планируется:

- внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие организацию и проведение закупа медицинской техники;

- далее планируется унификация технических спецификаций медицинской техники;

- для обеспечения прозрачности будут доработаны информационные системы на площадке центра электронных финансов Министерства финансов и автоматизация сбора заявок

- проведение электронных закупок в первом полугодии 2022 года.

«Кроме этого, планируется утверждение решением Правительства Программы оснащения медицинской техникой по приоритетным направлениям до 2025 года. На 2 этапе мы планируем совместно с отечественными и зарубежными производителями медицинской техники проработку локализации производства, разработки механизмов долгосрочных договоров, внедрение в практику закупа механизмов контрактов жизненного цикла и закуп медицинской техники для комплексного оснащения по приоритетным направлениям «под ключ», - отметил представитель Минздрава.

По его словам, реализация этих мер позволит достичь следующих результатов:

- обеспечит прозрачность планирования и закупа медицинской техники;

- повысит уровень оснащенности необходимым медицинским оборудованием;

- снизит стоимость закупаемой медицинской техники за счет консолидации закупа и унификации технических заданий;

- повысит качество сервисного обслуживания и обучения кадров;

- увеличит долю ОТП на рынке медицинской техники РК.