Результаты исследования о распространенности детского ожирения представлены в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Национальный центр общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК совместно с ВОЗ в Казахстане официально представили результаты исследования о распространенности детского ожирения в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2020 году НЦОЗ при поддержке Министерства здравоохранения РК, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) провел мультицентровое исследование среди детей начальных классов – эпидемиологический надзор за детским ожирением по методологии ВОЗ (COSI, Childhood Obesity Surveillance Initiative) в Казахстане.

Мероприятие состоялось в рамках Года детей в Казахстане, который был объявлен Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и Всемирного дня борьбы с ожирением, который отмечается 4 марта с целью отражения результатов эпидемиологического надзора за детским ожирением и избыточной массой тела, питанием и физической активностью 2020 года. Важно было привлечь внимание общественности к нарастающей проблеме роста распространенности избыточной массы тела и малоподвижного образа жизни среди детей школьного возраста и обозначить ключевые направления работы в области здорового питания и двигательной активности.

В ходе мероприятия и.о. председателя правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Жанар Калмакова представила презентацию «Основные выводы о пищевых привычках, физической активности детей младшего школьного возраста по результатам исследования COSI».

«В одной пятой школ, участвовавших в опросе, имеются в наличии элементы рекламы или маркетинга продуктов с высоким содержанием сахара, соли или жиров либо логотипы брендов, реализующих данные виды продуктов несбалансированного питания. Исследование COSI дает возможность получить информацию о поведенческих и средовых факторах, таких как привычки в питании, физическая активность, характеристики семьи и школьной среды для разработки приоритетных мер по профилактике детского ожирения», - сказала она.

«Ожирение, в том числе детское ожирение, как основной фактор риска развития НИЗ, таких как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа, рак, являются растущей проблемой в области развития и общественного здравоохранения в Казахстане. Проделанная работа в этом направлении позволила получить сведения об антропометрических характеристиках детей младшего школьного возраста, их пищевых привычках, физической активности, малоподвижного образа жизни, в целом политики школ в отношении укрепления здоровья», - также отметила депутат Сената Парламента РК, доктор медицинских наук Акмарал Альназарова.

Руководитель Странового офиса ВОЗ в Казахстане д-р Кэролайн Кларинваль добавила, что избыточный вес и ожирение среди детей являются одной из основных проблем в Европейском регионе ВОЗ.

«Исследования COSI в разных странах показывают, что в целом в регионе 28,7% мальчиков и 26,5% девочек имеют избыточный вес или страдают ожирением. Данные эпиднадзора за распространенностью избыточного веса и ожирения среди детей и подростков имеют важное значение для разработки эффективной политики и стратегий», - заметила спикер.

Главный специалист отдела науки и профессионального развития НЦОЗ Шынар Абдрахманова в своем выступлении отметила, что в национальную выборку было включено 153 школы из 14 областей и 3 городов республиканского значения – 81 городская и 72 сельские школы. В итоге количество учеников в национальной выборке составило 6851 ребенок. Результаты исследования показали, что 20,6% детей 6-9 лет имеют избыточную массу тела, включая ожирение (больше мальчиков – 23,6%, чем девочек – 17,6%), а 6,6% детей имеют ожирение (больше мальчиков – 8,7%, чем девочек – 4,6%).

С Национальным отчетом и бюллетенями по результатам исследования можно ознакомиться на сайте Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК.