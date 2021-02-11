Результаты двух фаз клинических исследований показали безопасность казахстанской вакцины - Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Результаты промежуточных отчетов I/II фаз клинических исследований показали безопасность и иммуногенность отечественной вакцины QazCovid-in против COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В настоящее время разработанная учеными Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК инактивированная вакцина QazCovid-in против COVID-19 проходит ІІІ фазу клинических исследований. В исследованиях принимает участие три тысячи человек. В основу инактивированной вакцины QazCovid-in заложены инактивированный вирус и безвредный адъювант. Поэтому препарат является гарантировано безопасным по сравнению с другими типами вакцинных препаратов.

Вакцина QazCovid-in прошла доклинические испытания на животных (белые мыши, крысы, сирийские хомяки, кролики, хорьки и обезьяны макака-резус). Первую фазу клинических исследований проводили на 44 добровольцах в возрасте от 18 до 50 лет и II фазу клинических исследований - на 200 добровольцах от 18 лет и старше.

«Результаты промежуточных отчетов I/II фаз клинических исследований показали безопасность и иммуногенность отечественной вакцины QazCovid-in против COVID-19. По отечественной вакцине QazCovid-In получен промежуточный отчет І и ІІ фазы клинических исследований, по результатам которого отмечена хорошая переносимость и безопасность при одно- и двукратном внутримышечном введении. Установлена высокая иммуногенная активность вакцины в отношении вируса SARS-CoV-2, которая более выражена после двукратной вакцинации», - отметили в Министерстве здравоохранения РК.

На сегодняшний день проводится ІІІ фаза клинических исследований на 3000 добровольцах в различных возрастных группах, включая группы риска, клинические исследования проводятся на клинических базах в городах Алматы и Тараз.

РГП «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» КН МОН РК выдано временное регистрационное удостоверение на вакцину QazCovid-In согласно ППРК от 15 декабря 2020 года № 850. Производство промышленных серий запланировано на конец апреля текущего года.