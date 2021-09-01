Результаты деятельности административной юстиции озвучил Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил результаты деятельности административной юстиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Серьезные изменения происходят в правоохранительной системе. С 1 июля 2021 года функционирует административная юстиция. Данный институт по новому выстраивает взаимоотношения государственного аппарата и граждан. Внедряются современные форматы деятельности судов, сокращаются излишние судебные процедуры», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием на совместном заседании палат Парламента.

По словам Президента, на законодательном уровне обеспечена трактовка всех противоречий и неясностей, законодательства в пользу граждан и бизнеса.

«С внедрением трехзвенной модели усилилась защита участников уголовного процесса. С начала года предотвращено необоснованное вовлечение в уголовную орбиту более двух тысяч граждан. Повысилась оперативность прокурорского надзора, 98% безосновательных решений отменены в течение трех суток», - перечислил Глава государства.



