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    13:33, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Результаты деятельности административной юстиции озвучил Президент

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил результаты деятельности административной юстиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Серьезные изменения происходят в правоохранительной системе. С 1 июля 2021 года функционирует административная юстиция. Данный институт по новому выстраивает взаимоотношения государственного аппарата и граждан. Внедряются современные форматы деятельности судов, сокращаются излишние судебные процедуры», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием на совместном заседании палат Парламента.

    По словам Президента, на законодательном уровне обеспечена трактовка всех противоречий и неясностей, законодательства в пользу граждан и бизнеса.

    «С внедрением трехзвенной модели усилилась защита участников уголовного процесса. С начала года предотвращено необоснованное вовлечение в уголовную орбиту более двух тысяч граждан. Повысилась оперативность прокурорского надзора, 98% безосновательных решений отменены в течение трех суток», - перечислил Глава государства.



    Теги:
    Президент Президент Казахстана Послание Президента-2021 Послание Президента РК
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