Резонансный танец в юрте: Аида Балаева призвала уважать национальные традиции при создании контента

Министр культуры и информации РК Аида Балаева прокомментировала резонансный видеоролик с танцующими в юрте на личной странице в Facebook, передает агентство Kazinform.

- Наша страна является светским государством, где Конституция гарантирует равные права и уважение к чести и достоинству всех граждан. В современном мире, где социальные сети и медиа играют важную роль, мы должны быть особенно внимательны к тому, какой контент создается и распространяется. Публикации и видеоролики, которые могут оскорбить чувства людей или нанести ущерб нашей культурной и национальной идентичности, недопустимы. В этой связи, как министр культуры и информации Республики Казахстан, хочу высказаться касательно резонансного видеоролика с танцующими в юрте. Подобного рода контент может вызвать раскол и беспокойство в обществе, безусловно является провокационным и оказывает негативное влияние на воспитание подрастающего поколения. Содержание видеоролика противоречит ценностям и традициям казахского народа, - пишет министр.

Руководитель ведомства призвала всех участников медиапроцесса тщательно подходить к созданию контента.

- Очень важный момент: государственные социальные заказы предполагают особую ответственность за сохранение и продвижение наших традиционных ценностей. Отход от этих ценностей грозит серьезными последствиями для нашей культуры, традиций и обычаев. А наш долг - сохранить эти незыблемые основы нашего единства и стабильности. Я призываю всех участников медиапроцесса тщательно подходить к созданию контента. Уважение к национальным традициям и ценностям должно быть приоритетом в любой творческой работе, - отметила Аида Балаева.

По ее словам, только совместными усилиями мы сможем сохранить и приумножить наше богатое культурное наследие, которое должно объединять, а не разъединять наш народ.