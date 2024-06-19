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    19:33, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Резонансный танец в юрте: Аида Балаева призвала уважать национальные традиции при создании контента

    Аида Балаева
    Фото: МКИ РК

    Министр культуры и информации РК Аида Балаева прокомментировала резонансный видеоролик с танцующими в юрте на личной странице в Facebook, передает агентство Kazinform.

    - Наша страна является светским государством, где Конституция гарантирует равные права и уважение к чести и достоинству всех граждан. В современном мире, где социальные сети и медиа играют важную роль, мы должны быть особенно внимательны к тому, какой контент создается и распространяется. Публикации и видеоролики, которые могут оскорбить чувства людей или нанести ущерб нашей культурной и национальной идентичности, недопустимы. В этой связи, как министр культуры и информации Республики Казахстан, хочу высказаться касательно резонансного видеоролика с танцующими в юрте. Подобного рода контент может вызвать раскол и беспокойство в обществе, безусловно является провокационным и оказывает негативное влияние на воспитание подрастающего поколения. Содержание видеоролика противоречит ценностям и традициям казахского народа, - пишет министр.

    Руководитель ведомства призвала всех участников медиапроцесса тщательно подходить к созданию контента.

    - Очень важный момент: государственные социальные заказы предполагают особую ответственность за сохранение и продвижение наших традиционных ценностей. Отход от этих ценностей грозит серьезными последствиями для нашей культуры, традиций и обычаев. А наш долг - сохранить эти незыблемые основы нашего единства и стабильности. Я призываю всех участников медиапроцесса тщательно подходить к созданию контента. Уважение к национальным традициям и ценностям должно быть приоритетом в любой творческой работе, - отметила Аида Балаева.

    По ее словам, только совместными усилиями мы сможем сохранить и приумножить наше богатое культурное наследие, которое должно объединять, а не разъединять наш народ.

    Теги:
    Общество
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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