Резолюция о военных полномочиях Трампа заблокирована в Конгрессе

На прошлой неделе Томас Мэсси (республиканец от Кентукки) и Ро Ханна (демократ от Калифорнии) представили резолюцию о военных полномочиях, которая предписывает Трампу «прекратить использование» вооруженных сил США за рубежом без разрешения Конгресса.

— Я не думаю, что сейчас подходящее время для резолюции о военных полномочиях, и я не думаю, что это необходимо, — заявил Майк Джонсон.

Спикер отметил, что в течение 80 лет президенты обеих партий санкционировали военные удары без одобрения Конгресса. Президент Джо Байден трижды проводил военные операции на Ближнем Востоке. Президент Барак Обама начал восьмимесячную кампанию бомбардировок Ливии, чтобы свергнуть там режим.

— Я никогда не слышал, чтобы демократы противились этому, и вдруг, сейчас они просто в ярости. Это все политика. Сейчас не время для политики, — добавил спикер.

Несмотря на позицию Джонсона, Мэсси и Ханна все еще могут провести голосование по резолюции через 15 дней, после того как законопроект был представлен 17 июня.

Реакция на проведенный авиаудар США по Ирану разделилась по политическим партиям: демократы подвергли критике решение Трампа начать атаку на Иран без разрешения Конгресса, а республиканцы приветствовали этот шаг по сдерживанию ядерной программы Тегерана.

Ранее сообщалось, что конгрессмены стремятся ограничить полномочия Трампа по вмешательству в конфликт Израиля и Ирана.