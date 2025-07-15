11:53, 15 Июль 2025 | GMT +5
Резкого роста цен на жилье в Казахстане не ожидается — Премьер
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Никаких серьезных проблем на рынке жилья я не ожидаю. В этом году мы планируем ввести более 19 миллионов квадратных метров жилья, — заявил Олжас Бектенов на брифинге для СМИ в Правительстве.
Он добавил, что принятие нового Налогового кодекса также не окажет влияния на рынок.
— Резкого роста цен на жилье из-за налоговых изменений не будет. Мы все тщательно просчитали, — заверил Олжас Бектенов.
Обзор цен на жилье в Казахстане — в материале корреспондента агентства Kazinform.