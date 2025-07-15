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    11:53, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Резкого роста цен на жилье в Казахстане не ожидается — Премьер

    Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ипотека, кредит, жилье
    Фото: freepik.com

    — Никаких серьезных проблем на рынке жилья я не ожидаю. В этом году мы планируем ввести более 19 миллионов квадратных метров жилья, — заявил Олжас Бектенов на брифинге для СМИ в Правительстве.

    Он добавил, что принятие нового Налогового кодекса также не окажет влияния на рынок.

    — Резкого роста цен на жилье из-за налоговых изменений не будет. Мы все тщательно просчитали, — заверил Олжас Бектенов.

    Обзор цен на жилье в Казахстане — в материале корреспондента агентства Kazinform.                                 

    Теги:
    Правительство РК Цены и тарифы Жилье Экономика Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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