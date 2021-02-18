Резкое уменьшение преступности наблюдается в Казахстане – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Резкое уменьшение преступности наблюдается в Казахстане. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Сауытбек Абдрахманов в ходе встречи депутатской группы Ассамблеи народа Казахстана с членами республиканского молодежного движения АНК «Жаңғыру жолы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня у нас состоялась встреча с руководством Генпрокуратуры с участием группы депутатов Мажилиса. Я хотел бы обратить внимание на одно обстоятельство, это резкое снижение преступности в стране. Естественно, здесь не без влияния пандемии, но все равно», - сказал Сауытбек Абдрахманов.

Мажилисмен добавил, что по сравнению с 2019 годом в 2020 году преступность была снижена на 30%.

«Это говорит о многом. Криминогенность часто, даже в большей степени связана именно с молодежью. Это нас радует, что среди молодежи сократились преступления, то есть наша молодежь думает о своем будущем, с ответственностью смотрит в свое будущее», - добавил Сауытбек Абдрахманов.

Ранее он заявил, что в условиях растущих требований к человеческому капиталу государственная молодежная политика должна стать инструментом развития и преобразования страны.