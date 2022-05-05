5 Мая 2022 20:43

Резко возросло число природных пожаров в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - С начала пожароопасности периода в костанайском регионе уже зафиксировано 80 природных пожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечают в ДЧС Костанайской области, установившееся в апреле тепло и ветровые нагрузки способствовали быстрому подсыханию почвы и травостоя.

«Данные обстоятельства привели к раннему наступлению пожароопасного периода. На территории области зафиксировано 80 природных пожаров и возгораний, в том числе пять лесных пожаров на площади 75,4 гектаров и 75 случаев возгорания травостоя на общей площади 314 гектаров»,- сообщил в ходе брифинга заместитель начальника регионального ДЧС Асылхан Худайбергенов.

Наибольшее количество возгораний травостоя зарегистрировано в Костанайском – 25 фактов, Алтынсаринском – 17, Сарыкольском – 13, Узункольском – 12, районе им. Б. Майлина – 11.

Основной причиной лесостепных пожаров, как отмечают в ведомстве, послужило неосторожное обращение населения с огнем.

«На территории садовых обществ зарегистрировано 14 возгораний травостоя. Огнем повреждено 46 дачных домиков на общей площади 46 гектаров. Основной причиной пожаров в садовых обществах послужило неконтролируемое сжигание сухих веток вне отведённых для этих целей местах», - добавил А. Худайбергенов.

Для оперативного реагирования на лесостепные пожары подготовлены группировка ведомства из 160 человек, 31 единица пожарной и инженерной техники, 77 единиц ранцевых огнетушителей и 632 единицы подручных средств.