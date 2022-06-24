24 Июня 2022 14:05

Резкий рост заболеваемости ковидом в мире: новые штаммы в Европе и вероятность осенней волны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мире на прошлой неделе, после месяца спада, число новых случаев коронавируса возросло на 4%. На этой неделе произошел резкий скачок заболеваемости в Европе, преимущественно новыми вариантами омикрон-штамма. Показатели заболеваемости повысились и в Казахстане. О последних данных по COVID-19 в мире и о том, насколько опасны новые варианты омикрона, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

В мире резко выросла заболеваемость коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 23 июня в мире подтверждено 546 725 797 случаев коронавирусной инфекции. Прирост за последние сутки составил 475 540 человек, а недельный показатель заболевших превысил 3,5 млн человек. Хотя еще три недели назад ВОЗ отмечала, что впервые за два года смертность от коронавирусной инфекции составила менее 10 тыс. человек в неделю, а число заболевших по всему миру не превышало 3,1 млн человек две недели подряд.

К сожалению, скончалось 6 346 057 человек. Всего провакцинировано 11 633 819 279 человек в мире. Это, по данным Our world in data, составляет более 63% населения почти на каждом континенте, кроме Африки, где провакцинировано всего 17%.

При этом, по данным экспертов, общая смертность продолжает снижаться. За семь дней из-за COVID-19 умерли 8,7 тыс. человек, что на 900 человек меньше, чем на прошлой неделе, и является новым минимумом с весны 2020 года.

Однако ВОЗ предупреждает, что официальные данные о смертности могут быть не точны. По данным организации здравоохранения, число смертей, которые не попали под регистрацию, то есть реальное количество смертей от КВИ, превышает количество официально зарегистрированных в 3 раза. Таким образом, согласно подсчетам ВОЗ, всего в мире скончалось около 15 млн человек от коронавирусной инфекции.

Всплеск заболеваемости в Европе спровоцирован новыми мутациями омикрона

В европейских странах наблюдается значительный рост случаев заболевания COVID-19, вызванный новыми подвариантами омикрон-штамма BA.4 и BA.5. Новые мутации омикрона, по-видимому, не приводят к более тяжелым заболеваниям, но, как и в случае с предыдущими волнами, могут увеличить количество случаев госпитализаций и смертей от COVID-19 более уязвимых к коронавирусу жителей планеты.

По данным Our world in data, число случаев заражения коронавирусом снова растет во многих странах, особенно в европейских. Всплеск наблюдается в Португалии, Германии, Франции, Греции, Австрии, Италии, Швейцарии и Испании.

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) предупредил, что «динамика заболеваемости показывает, что варианты BA.4 и BA.5 станут доминирующими» по всему Европейскому Союзу и вероятно, приведут к резкому росту случаев заболевания.

Дело в том, что новые исследования показали, что субварианты омикрона BA.4 и BA.5 более агрессивны в сравнении с ранними вариантами и, по-видимому, хорошо «уклоняются» от иммунной системы человека.

Ученые полагают, что ни перенесенные предыдущие инфекции, ни вакцины не обеспечивают особенно сильной защиты от субвариантов, поэтому они становятся доминирующими штаммами.

Новые штаммы повышают риск роста смертности

Потенциальное воздействие субварианта BA.5 наиболее очевидно в Португалии, где оно привело к значительному росту случаев заражения коронавирусом.

В последние семь дней в среднем ежедневно регистрировалось 1332 новых случая на 1 млн человек, что является пятым по величине показателем новых случаев заболевания в мире.

По данным Национального института здравоохранения Португалии (ИНСА), число людей, попавших в больницы в Португалии, составляет 1896 человек, что почти так же высоко, как и во время первой волны омикрона в январе 2022 года.

BA.5 стал доминирующим штаммом в этой стране уже в мае, вскоре после того, как он был впервые обнаружен в конце марта. А к 5 июня на его долю приходилось 84% всех случаев заражения COVID.

Во Франции число новых случаев заболевания на миллион человек почти утроилось с начала месяца, а число госпитализаций растет впервые с начала апреля. Число новых заразившихся вновь превышает 50 тыс. в сутки, чего не было с конца апреля.

По данным агентства общественного здравоохранения Santé Publique France, число случаев BA.5 увеличилось до 24% от количества зарегистрированных случаев по сравнению с 18% на прошлой неделе.

В Германии сейчас выявляют свыше 80 тыс. инфицированных лиц в день, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость там выросла почти на четверть.

В Италии в последние дни она подскочила сразу вдвое, небольшой рост отмечается в Великобритании, Бельгии, Австрии и др.

В Великобритании число случаев заболевания и госпитализаций также резко растет. Начало новой волны, по-видимому, также вызвано вариантами BA.4 и BA.5. Последние данные, опубликованные 17 июня, показали, что число случаев заражения Covid увеличилось на 43%.

Несмотря на то, что США уже шестую неделю занимает первое место по заболеваемости ковидом в мире, в последние дни темпы распространения инфекции там несколько снизились, и впервые с начала июня в сутки стали вновь выявлять менее 100 тыс. инфицированных. И, всего же за последние семь дней, зарегистрировали около 568 тыс. новых случаев, что примерно на 93 тыс. человек меньше, чем за предыдущий аналогичный период.

В Бразилии вторую неделю заболеваемость держится на отметке примерно 40 тыс. новых случаев в сутки, что соответствует показателям марта.

Однако в Мексике по сравнению с прошлой неделей темпы распространения инфекции выросли в полтора раза - сейчас там ковид диагностируют примерно у 9 тыс. жителей в день.

Новые вспышки отмечаются и в Колумбии, где за неделю заболеваемость также выросла в полтора раза.

Признаки новой волны на Ближнем Востоке

Подъем заболеваемости отмечается и в странах Азии и на Ближнем Востоке. Так, в Израиле в сутки уже фиксируют около 10 тыс. инфицированных людей, что является самым высоким показателем с начала апреля.

До февральских максимумов поднялись темпы распространения ковида в Индии, где ежедневно уже регистрируют свыше 12 тыс. заразившихся.

В Японии вторую неделю выявляют 13-14 тыс. новых случаев в сутки. В начале месяца их было свыше 20 тыс.

Несколько стабилизировалась и ситуация в КНДР, где в последние дни отмечают менее 30 тыс. людей с признаками лихорадки. Не у всех из них при этом диагностируют коронавирусную инфекцию.

В Казахстане новые мутации омикрона не обнаружены

По данным Минздрава, с каждым днем число заболевших людей коронавирусом растет и в Казахстане.

Если 20 июня заболевших было 12 человек, то на следующий день выявлено 32, днем позже 42 заболевших, а на 23 июня выявлено уже 54 новых случая заражения. При этом, из них 38 заболевших в Алматы, 8 человек - в Нур-Султане.

По последним данным Министерства здравоохранения РК, новые штаммы омикрона в стране не зарегистрированы. Однако с учетом возобновленных авиасообщений и открытых границ в этом году, ожидать новых вариантов вируса в Казахстан вполне вероятно.

На 23 июня лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 254 человек (–199+ и 55 КВИ-), из них в стационарах находится – 43 пациент, на амбулаторном уровне – 211 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 3 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 0 пациент, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Осенью следует ожидать новую волну КВИ

Таким образом, эксперты прогнозируют, что новые варианты вирусов распространяться к осени еще больше и с учетом похолоданий и ослабленного иммунитета вырастут в новую волну заражений.

Новые штаммы омикрона BA.4 и BA.5 уже обнаружены в России, которая является ближайшим соседом Казахстана. Поэтому, эксперты рекомендуют: повторную прививку по-прежнему нужно делать раз в полгода. Причем сохраняется и рекомендация сделать прививку тем, кто переболел - через полгода после выздоровления.

В преддверие осенней волны коронавируса эксперты советуют родителям обязательно вакцинировать детей. Научные исследования показывают, что прививка эффективно предотвращает опасные осложнения.

Авторы статьи в The Lancet во время волны дельта-штамма сравнивали, как часто MIS-C (детский мультисистемный воспалительный синдром) случался у вакцинированных и невакцинированных детей в Дании. У невакцинированных частота развития MIS-C составила 1 на 3 400 человек, у вакцинированных, которые все же заразились коронавирусом, – 1 на 9 900, то есть в три раза реже. Эффективность вакцинации в плане предотвращения MIS-C составила 94%.

Эпидемиологи и инфекционисты обнадеживают, что как только коронавирусная инфекция перейдет в разряд сезонных заболеваний, прививки от нее можно будет делать раз в год - как от гриппа.

Всемирная сеть здравоохранения объявила оспу обезьян пандемией

Другая опасная инфекция – оспа обезьян – продолжает распространяться по миру. На данный момент случаи заражения оспой обезьян выявлены в 58 странах, их общее число превысило 3 417 человек, а темпы распространения инфекции увеличиваются каждую неделю.

Поэтому Всемирная сеть здравоохранения признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией глобального значения.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения созовет в четверг, 23 июня, чрезвычайный комитет для оценки глобальной опасности вспышки оспы обезьян.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что по сравнению с предыдущими вспышками нынешняя версия вируса оспы ведет себя необычно, поэтому вирусологам стоит обратить на это особое внимание.

Рабига Нурбай