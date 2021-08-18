Резкий рост заболеваемости Covid-19 зарегистрирован на Тенгизе

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Резкий рост заболеваемости Covid-19 зарегистрирован на Тенгизе. За сутки на месторождении подтверждено 185 новых случаев заражения опасной инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 550 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтвержден 241 случай заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 185 заболевших на месторождении Тенгиз.