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Резкий рост заболеваемости Covid-19 зарегистрирован на Тенгизе

18 Августа 2021 13:39
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Резкий рост заболеваемости Covid-19 зарегистрирован на Тенгизе

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Резкий рост заболеваемости Covid-19 зарегистрирован на Тенгизе. За сутки на месторождении подтверждено 185 новых случаев заражения опасной инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 550 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтвержден 241 случай заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 185 заболевших на месторождении Тенгиз.

Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 27 заболевших, в Индерском районе - 26, в Исатайском районе - 17, Кызылкугинском районе - 27, в Курмангазинском районе 2, в Макатском районе - 15, в Махамбетском районе - 10 человек. Заболевание у 340 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 210 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 489 человек.
В настоящее время лечение получают: в домашних условиях 8 143 человека, в модульной больнице - 192, во второй областной больнице – 189 пациента, во фтизиопульманологическом центре - 97, в кардиоцентре - 101, в ж/д больнице - 106 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 387, в областной больнице - 176 пациентов, в общежитиях - 129, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 412 человека. Как ранее сообщалось, в Атырау заполнено 81,6 % реанимационных коек.

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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Статистика   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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