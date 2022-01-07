12:50, 07 Январь 2022 | GMT +6
Резкий рост случаев заболевания ковидом зафиксировали в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1138 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 588,
город Алматы - 189,
город Шымкент - 19,
Акмолинская область - 35,
Актюбинская область - 9,
Алматинская область - 20,
Атырауская область - 22,
Восточно-Казахстанская область - 13,
Жамбылская область - 17,
Западно-Казахстанская область - 20,
Карагандинская область - 46,
Костанайская область - 21,
Кызылординская область - 33,
Мангистауская область - 17,
Павлодарская область - 37,
Северо-Казахстанская область - 26,
Туркестанская область - 26.
Всего в стране выявлено 991 896 заболевших.
По данным на 5 января т.г., за сутки в Казахстане было зарегистрировано 483 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них в Нур-Султане заболели ковидом 76 человек.