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    12:50, 07 Январь 2022 | GMT +6

    Резкий рост случаев заболевания ковидом зафиксировали в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1138 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 588,

    город Алматы - 189,

    город Шымкент - 19,

    Акмолинская область - 35,

    Актюбинская область - 9,

    Алматинская область - 20,

    Атырауская область - 22,

    Восточно-Казахстанская область - 13,

    Жамбылская область - 17,

    Западно-Казахстанская область - 20,

    Карагандинская область - 46,

    Костанайская область - 21,

    Кызылординская область - 33,

    Мангистауская область - 17,

    Павлодарская область - 37,

    Северо-Казахстанская область - 26,

    Туркестанская область - 26.

    Всего в стране выявлено 991 896 заболевших.

    По данным на 5 января т.г., за сутки в Казахстане было зарегистрировано 483 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них в Нур-Султане заболели ковидом 76 человек.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана Главная Минздрав РК
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