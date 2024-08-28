Резиденция британского премьера готовится к кончине «главного мышелова»

Официальные лица Даунинг-стрит, как сообщается, разрабатывают план по объявлению о возможной кончине Ларри, любимого «главного мышелова», передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: metro.co.uk

Ларри, 17-летний полосатый кот, который постоянно живет в резиденции премьер-министра с 2011 года, в настоящее время находится в добром здравии, но его преклонный возраст побудил чиновников подготовиться к неизбежному.

Ларри, первоначально усыновленный из кошачьего приюта Баттерси в качестве домашнего питомца для детей тогдашнего премьер-министра Дэвида Кэмерона, стал символом Даунинг-стрит.

Известный своими ежедневными прогулками, Ларри приобрел известность благодаря своим встречам с местной дикой природой и случайным стычкам с Пальмерстоном, котом Министерства иностранных дел. Его присутствие в Даунинг-стрит № 10 сделало его одним из самых популярных жителей дома.

Инсайдеры с Даунинг-стрит разработали код для доведения этой новости до сведения общественности, аналогичный коду, использованному в связи со смертью королевы Елизаветы II. По некоторым данным, будет использована фраза «Ларри Бриджес», намекающая на «Лондонский мост рушится», кодовую фразу, обозначающую кончину королевы.

Роль Ларри как главного мышелова официально признана Кабинетом министров, в котором говорится, что он находится в резиденции с 15 февраля 2011 года.

Ларри — первый кот, которому присвоен официальный титул главного мышелова. В его обязанности входит приветствовать гостей, проверять систему безопасности и проверять антикварную мебель на прочность. Он также играет ключевую роль в управлении популяцией мышей в доме № 10, хотя, как отмечает Кабинет министров, эта задача все еще находится «на стадии тактического планирования».

Фото: metro.co.uk

Несмотря на то, что Ларри пережил многих премьер-министров, включая Дэвида Кэмерона, Терезу Мэй, Бориса Джонсона, Риши Сунака и нынешнего премьер-министра Кира Стармера, Ларри остается любимой частью семьи на Даунинг-стрит.

Фото: metro.co.uk

Кабинет министров подчеркивает, что Ларри завоевал сердца британской общественности, и вся страна ежедневно присылает ему подарки и угощения. Его влияние распространяется за пределы здания № 10, поскольку пресс-службы часто собираются на улице, чтобы хотя бы мельком увидеть его.

Подготовка к окончательной кончине «главного мышелова» отражает глубокую привязанность и уважение, которые народ питает к этому замечательному коту.