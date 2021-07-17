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Режим военной катастрофы ввели из-за наводнений в Германии

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
17 Июля 2021, 02:05
Режим военной катастрофы ввели из-за наводнений в Германии

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Министерство обороны Германии ввело режим военной катастрофы из-за наводнений на западе страны. С понедельника в регионе выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли притоки Рейна — Ар и Мозель, а также несколько более мелких рек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Особенно пострадали земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Из-за осадки грунта некоторые дома обрушились, жителям других пришлось спасаться от поднявшейся воды на крышах. В регионе работают спасатели и около 900 военнослужащих.

В результате наводнения уже подтверждена гибель более ста человек. Еще около тысячи числятся пропавшими без вести. Власти отмечают, что количество последних может быть меньше, но из-за затопленных дорог и отсутствия мобильной сети родственники не могут выйти на связь со многими из тех, кто находится в пострадавших районах.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что «ошеломлен» масштабом разрушений, вызванных наводнением, и выразил поддержку семьям погибших. Он также призвал страны прикладывать больше усилий для борьбы с глобальным потеплением и изменением климата.


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