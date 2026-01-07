РУ
    13:52, 07 Январь 2026 | GMT +5

    Режим ЧС введен после землетрясения в Синьцзяне

    Власти Китая ввели режим экстренного реагирования четвертого уровня в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) после землетрясения магнитудой 5,2, произошедшего в среду утром, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    землетрясение
    Фото: Anadolu

    По данным Китайского центра сейсмологических сетей, подземные толчки были зафиксированы 7 января в 03:17 по местному времени в Ташкурган-Таджикском автономном уезде СУАР. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

    В связи с происшествием ведомство распорядилось развернуть работу по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. Региональным подразделениям поручено усилить сейсмический мониторинг, провести оценку обстановки и обеспечить своевременное обновление данных.

    Территория в радиусе 10 километров от эпицентра находится в высокогорном районе со средней высотой около 4545 метров над уровнем моря. К настоящему моменту официальных сообщений о жертвах или серьезных разрушениях не поступало.

    Ранее мы писали, что землетрясение произошло в Китае.

