Режим ЧС введен после землетрясения в Синьцзяне

По данным Китайского центра сейсмологических сетей, подземные толчки были зафиксированы 7 января в 03:17 по местному времени в Ташкурган-Таджикском автономном уезде СУАР. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

В связи с происшествием ведомство распорядилось развернуть работу по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. Региональным подразделениям поручено усилить сейсмический мониторинг, провести оценку обстановки и обеспечить своевременное обновление данных.

Территория в радиусе 10 километров от эпицентра находится в высокогорном районе со средней высотой около 4545 метров над уровнем моря. К настоящему моменту официальных сообщений о жертвах или серьезных разрушениях не поступало.

Ранее мы писали, что землетрясение произошло в Китае.