Режим ЧС ввели в Семее из-за лесного пожара

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Решением акима города Семея Нурбола Нурсагатова объявлен режим ЧС местного масштаба природного характера. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«В связи с возникновением пожара на территории государственного лесного природного резервата»Семей орманы«(Батпаевское лесничество 66, 67, 55, 42 кварталах) объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба на территории города Семея», - говорится в документе.

Между тем, в Бородулихинском районе Абайской области все еще сохраняется режим ЧС.

Как сообщалось, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет.

Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара.

Напомним, большой пожар произошел в Абайской области в мае. 22 мая возгорание началось на территории Алтайского края и перешло на территорию ГЛПР «Семей орманы».

По своей инициативе 277 жителей близлежащих населенных пунктов самостоятельно эвакуировались к родственникам.

Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр провел заседание Оперативного республиканского штаба на базе МЧС по тушению природного пожара в Бородулихинском районе Абайской области. В Бородулихинском районе было создано три эвакуационных пункта, был объявлен режим ЧС. Общая площадь горения составила около 3500 га.

Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов поручил провести ревизию территории резервата «Семей орманы», полностью устранить очаги огня и тления, а также оценить ущерб от пожара в Абайской области.