13:01, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6
Режим ЧС в селе Жетижар области Абай сняли
Режим ЧС в селе Жетижар области Абай сняли. Подозрения на сибирскую язву не подтверждены. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
В соответствии с решением акима района от 25 сентября 2023 года в связи с завершением работ по обеззараживанию в селе Жетижар отменен режим чрезвычайной ситуации.
Результаты ПЦР-теста у жителя села Жетижар Бескарагайского района отрицательные, анализ крови и раневой жидкости не выявил признаков заболевания.
Медицинский диагноз: Стафилококково-стрептококковый карбункул области лица слева.
На данный момент пациент, житель села Жетижар, продолжает лечение, состояние стабильное, температура тела находится в норме.