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    13:01, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Режим ЧС в селе Жетижар области Абай сняли

    Режим ЧС в селе Жетижар области Абай сняли
    Фото: пресс-служба акимата области Абай

    Режим ЧС в селе Жетижар области Абай сняли. Подозрения на сибирскую язву не подтверждены. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    В соответствии с решением акима района от 25 сентября 2023 года в связи с завершением работ по обеззараживанию в селе Жетижар отменен режим чрезвычайной ситуации.

    Результаты ПЦР-теста у жителя села Жетижар Бескарагайского района отрицательные, анализ крови и раневой жидкости не выявил признаков заболевания.

    Медицинский диагноз: Стафилококково-стрептококковый карбункул области лица слева.

    На данный момент пациент, житель села Жетижар, продолжает лечение, состояние стабильное, температура тела находится в норме.

    Теги:
    Акимат Абайская область Здравоохранение Происшествия Сельское хозяйство Регионы
    Автор
    Гульмира Байзакова
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