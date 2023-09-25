Режим ЧС в селе Жетижар области Абай сняли. Подозрения на сибирскую язву не подтверждены. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В соответствии с решением акима района от 25 сентября 2023 года в связи с завершением работ по обеззараживанию в селе Жетижар отменен режим чрезвычайной ситуации.

Результаты ПЦР-теста у жителя села Жетижар Бескарагайского района отрицательные, анализ крови и раневой жидкости не выявил признаков заболевания.

Медицинский диагноз: Стафилококково-стрептококковый карбункул области лица слева.

На данный момент пациент, житель села Жетижар, продолжает лечение, состояние стабильное, температура тела находится в норме.