Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Режим ЧС в Риддере снимут после полного восстановления температурного режима

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
9 Ноября 2022, 23:40
Режим ЧС в Риддере снимут после полного восстановления температурного режима

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день температура в домах риддерцев выросла с 18 до 24 градусов тепла, в работе находятся четыре котлоагрегата ТЭЦ (№№1,2,3 и 6). Увеличена подача тепла до 70 градусов. Однако режим ЧС не будет снят пока теплоснабжение не восстановится полностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

По словам акима Риддера Дмитрия Горькового, составлен перечень восстановительных работ для четвертого и пятого котлов, пришло необходимое для ремонта оборудование. Буквально через неделю запустят четвертый котел, для пятого потребуется немного больше времени.

Что касается вопроса перерасчета, который волнует многих жителей Риддера. В департаменте Комитета по регулированию естественных монополий пояснили, что эти требования вполне законны, тем более, что многие люди оплачивают коммунальные услуги заранее.

«Сейчас представители КСК и кондоминиумов фиксируют суммы недопоставки тепловой энергии, после чего эту информацию отправят в теплоснабжающую компанию, - отметил Дмитрий Горьковой. - Если же на ТЭЦ откажутся, то мы сможем обратиться в департамент для защиты прав жителей. По поводу наказания виновных в сложившейся ситуации, расследование ведут компетентные органы, в том числе и надзорные. Все это время на ТЭЦ находился председатель комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК Сунгат Есимханов».

Как сообщалось ранее, 5 ноября в 20.00 часов на ТЭЦ в системе золоудаления вышел из строя насос, произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата №1. В результате была снижена теплоподача для более 22 тысяч абонентов Риддера.

В связи с чрезвычайной ситуацией школьники города до 11 ноября будут учиться дистанционно.

Аким ВКО поблагодарил жителей Риддера за проявленные ими терпение и понимание.

На ТЭЦ работают специалисты, привлеченные из ТОО «Казцинк», АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», «Усть-Каменогорский ТЭЦ», «Казвзрывпром», «Восточно-Казахстанская РЭК». Территория ТЭЦ поделена на несколько участков, каждый из которых под ответственностью определенного предприятия.

Фото: Инфоцентр ВКО
Восточно-Казахстанская область   Происшествия   Отопительный сезон  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане