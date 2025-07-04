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    14:05, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Режим ЧС объявлен в Зерендинском районе Акмолинской области

    Назначенный недавно по итогам выборов новый аким Зерендинского района Акмолинской области Асет Курмангожин озвучил, как собираются решать проблему с подтоплением домов местных жителей озером Зерендинское, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Режим ЧС объявлен в Зерендинском районе Акмолинской области
    Фото: Оксана Матасова/ Kazinform

    Из-за паводков и подземных вод Зерендинское озеро вышло из берегов. Как итог — в затопленных домах сельчан поселились плесень и сырость, а огороды превратились в болото. Некоторые строения разрушились.

    — У нас в селе Зеренде 17 домов практически, можно сказать, стоят в озере. После назначения я объявил режим ЧС и увеличил на 50 млн тенге резерв акима на неотложные нужды, на ЧС. Начаты работы по оценке данных домов. В критической ситуации сейчас находятся два дома из 17. Одну семью переселили во временное жилье. Вторая семья ждет оценки. После того, как акимат сельского округа приготовит оценку, мы будем снова встречаться с этими жителями. Мы уже так договорились, несколько раз встречались. Они ждут оценку, — пояснил аким.

    Режим ЧС объявлен в Зерендинском районе Акмолинской области
    Фото: Оксана Матасова/ Kazinform

    Между тем, по словам спикера, акиматом сельского округа начата работа по устройству защитного обвалования, которое поможет отсечь село от озера.

    — Для того, чтобы уровень воды спал, надо, чтобы спала вода в самом озере. Это сделать довольно проблематично, потому что озеро большое, сколько его не откачивай, уровень держится. Поэтому план такой: отсечь озеро от села, затем на том небольшом участке, который мы отсечем, проводить работы по осушке, уборке растительности и благоустройству. Там есть водоохранная зона, озеро находится на балансе ГНПП «Кокшетау». Законодательство не позволяет проводить нам работы за красной линией. Поэтому мы проводим работу только на своей территории — в черте населенного пункта, — добавил Асет Курмангожин.

    Напомним, ранее сообщалось, что Зерендинское озеро постепенно превращается в болото. 

    Режим ЧС объявлен в Зерендинском районе Акмолинской области
    Фото: Оксана Матасова/ Kazinform

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Акимат Режим ЧС Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
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