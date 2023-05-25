Режим ЧС объявят в Бородулихинском районе Абайской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Абайской области Нурлан Уранхаев сообщил о принимаемых мерах по тушению пожара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ведется работа по тушению очагов возгорания. Работа по тушению пожара в лесном массиве осложнена порывами ветра и заболоченной местностью, что затрудняет движение тяжелой техники. Площадь охваченной территории горения составляет 3,5 тысячи га. На тушение лесного пожара задействована 201 единица техники ,8 вертолетов, пожарный поезд и 852 человека личного состава», - сказал Нурлан Уранхаев на заседании Правительства.

Как сообщил аким, сегодня по Бородулихинскому району будет объявлен режим ЧС.

«Угрозы населенным пунктам нет, однако в целях безопасности 277 человек самостоятельно эвакуировались к родственникам. Для недопущения фактов мародерства на месте эвакуации организовано дежурство сотрудников полиции в количестве 20 человек. На случай экстренной эвакуации подготовлены 3 эвакуационных пункта в селе Бородулиха, 331 место. Работа по тушению лесного пожара продолжается и находится на контроле», - добавил Н. Уранхаев.

Напомним, сильный лесной пожар тушат в Абайской области. Возгорание началось на территории Алтайского края и перешло на территорию ГЛПР «Семей орманы» 22 мая. Общая площадь горения составляет около 3500 га.