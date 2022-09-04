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    17:32, 04 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Режим ЧС местного масштаба объявили в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — С резерва акимата области выделили средства для оказания помощи пострадавшим от пожара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов посетил школу, где временно проживают эвакуированные жители населенных пунктов с Аулиекольского района, пострадавшие от лесного пожара.

    «На сегодняшний день объявлен режим ЧС местного масштаба по Костанайской области. С резерва акимата области направлены средства для оказания помощи пострадавшим: на проживание и питание. Эвакуировано 1800 человек. В школах живут около 200 человек. Многие вернулись к своим домам, удостоверившись в безопасности, остальные уехали к родственникам. Пострадало 108 строений, из них 98 домов полностью сгорели», - сообщили в пресс-службе акима области.


    Как проинформировал глава региона, у пострадавших есть выбор на строительство нового дома или получение компенсации. Дома построят в кратчайшие сроки. В ближайшие дни общественность планирует открыть фонд, где все неравнодушные граждане смогут оказать поддержку.


    Пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1841 человек эвакуировали. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Сегодня пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализовали. В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.

    Сегодня открылись пункты приема гумпомощи пострадавшим от пожара в Костанае, а также пункты приема помощи по регионам от партии «AMANAT». Костанайские заводы тоже окажут помощь в размере 100 млн тенге пострадавшим, а организаторы музыкального фестиваля перечислят в помощь людям 50 млн тенге.


    Фото: пресс-служба акимата области



    Теги:
    Регионы Казахстана Пожар Костанай Костанайская область Происшествия Происшествия, ЧС Главная для mail.ru
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