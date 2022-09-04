Режим ЧС местного масштаба объявили в Костанайской области
Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов посетил школу, где временно проживают эвакуированные жители населенных пунктов с Аулиекольского района, пострадавшие от лесного пожара.
«На сегодняшний день объявлен режим ЧС местного масштаба по Костанайской области. С резерва акимата области направлены средства для оказания помощи пострадавшим: на проживание и питание. Эвакуировано 1800 человек. В школах живут около 200 человек. Многие вернулись к своим домам, удостоверившись в безопасности, остальные уехали к родственникам. Пострадало 108 строений, из них 98 домов полностью сгорели», - сообщили в пресс-службе акима области.
Пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1841 человек эвакуировали. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Сегодня пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализовали. В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.
Сегодня открылись пункты приема гумпомощи пострадавшим от пожара в Костанае, а также пункты приема помощи по регионам от партии «AMANAT». Костанайские заводы тоже окажут помощь в размере 100 млн тенге пострадавшим, а организаторы музыкального фестиваля перечислят в помощь людям 50 млн тенге.
Фото: пресс-служба акимата области