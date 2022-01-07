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    15:07, 07 Январь 2022 | GMT +6

    Режим чрезвычайного положения дал результат – Касым-Жомарт Токаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что ситуация в Алматинской области стабилизировалась, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ситуация, имевшая место в Алматинской области, стабилизировалась. Введенный режим чрезвычайного положения дал свой результат. По всей стране установлено соблюдение конституционного законодательства», - заявил Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к народу Казахстана в эфире телеканалов.

    Ранее Президент Казахстана рассказал, что террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан.

    «Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения», - ранее сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Также Глава государства заявил, что за рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем.

    В своем обращении народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе с тем выразил благодарность главам государств-участников ОДКБ, руководителям ряда стран и организаций за оказанную поддержку.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Общество ЧП-2022
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