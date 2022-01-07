Режим чрезвычайного положения дал результат – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что ситуация в Алматинской области стабилизировалась, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ситуация, имевшая место в Алматинской области, стабилизировалась. Введенный режим чрезвычайного положения дал свой результат. По всей стране установлено соблюдение конституционного законодательства», - заявил Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к народу Казахстана в эфире телеканалов.

Ранее Президент Казахстана рассказал, что террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан.

«Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения», - ранее сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также Глава государства заявил, что за рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем.

В своем обращении народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе с тем выразил благодарность главам государств-участников ОДКБ, руководителям ряда стран и организаций за оказанную поддержку.