Режим ЧП в Нур-Султане: по фактам распространения ложной информации возбуждены уголовные дела
«В условиях чрезвычайного положения появились фейковые информации, которые были пресечены. Прошу доверять только официальным источникам. Было выявлено 3 факта распространения заведомо ложной информации. По всем фактам возбуждены уголовные дела», - сказал комендант столицы.
Ержан Саденов предупредил горожан о недопустимости распространения заведомо ложной информации. В условиях чрезвычайного положения в соответствии со статьей 274 Уголовного кодекса РК предусмотрено лишение свободы до 7 лет.
«Еще раз напоминаю, что совершение противоправных действий в условиях чрезвычайного положения является отягчающим обстоятельством и влечет более строгую ответственность. Уважаемые жители, не нарушайте комендантский час, будьте законопослушными и соблюдайте спокойствие», - обратился к столичным жителям комендант города Ержан Саденов.
Чем грозит казахстанцам нарушение комендантского часа можно прочитать здесь.