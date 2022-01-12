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    11:24, 12 Январь 2022 | GMT +6

    Режим ЧП в Нур-Султане: по фактам распространения ложной информации возбуждены уголовные дела

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В условиях режима чрезвычайного положения в столице по трем фактам распространения заведомо ложной информации возбуждены уголовные дела, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В условиях чрезвычайного положения появились фейковые информации, которые были пресечены. Прошу доверять только официальным источникам. Было выявлено 3 факта распространения заведомо ложной информации. По всем фактам возбуждены уголовные дела», - сказал комендант столицы.

    Ержан Саденов предупредил горожан о недопустимости распространения заведомо ложной информации. В условиях чрезвычайного положения в соответствии со статьей 274 Уголовного кодекса РК предусмотрено лишение свободы до 7 лет.

    «Еще раз напоминаю, что совершение противоправных действий в условиях чрезвычайного положения является отягчающим обстоятельством и влечет более строгую ответственность. Уважаемые жители, не нарушайте комендантский час, будьте законопослушными и соблюдайте спокойствие», - обратился к столичным жителям комендант города Ержан Саденов.

    Чем грозит казахстанцам нарушение комендантского часа можно прочитать здесь.


    Теги:
    МВД РК Фейки Борьба с преступностью Астана Общество Правоохранительные органы
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