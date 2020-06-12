Режим ЧП в Армении продлен до 13 июля

ЕРЕВАН. КАЗИНФОМ – В Армении в третий раз продлен введенный в марте этого года из-за коронавирусной инфекции режим ЧП. Соответствующее решение принято на заседании Правительства в пятницу, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Правительство Армении на внеочередном заседании в пятницу приняло решение о продлении режима чрезвычайного положения в третий раз – до 13 июля 2020 года. В качестве обоснования необходимости продления режима ЧП в решении Правительства говорится о том, что рост числа случаев заражения и дальнейшее распространение коронавирусной инфекции в стране продолжают угрожать жизни и здоровью людей.

«Обстоятельства, послужившие основанием для объявления чрезвычайного положения 16 марта 2020 года, не устранены, о чем свидетельствуют данные о подтвержденных на 12 июня случаях заражения коронавирусной инфекцией. Рост числа случаев заражения и дальнейшее распространение инфекции продолжают угрожать жизни и здоровью людей», - говорится в решении Правительства Армении.

Вместе с тем, по данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении, по положению на 12 июня в Армении зарегистрировано 15 281 случай заражения коронавирусной инфекцией, вылечились 5 639 пациентов, 9 298 пациентов получают лечение, 258 скончались.

Режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции был объявлен в Армении 16 марта сроком на месяц. 13 апреля этого года правительство Армении продлило действие режима ЧП до 14 мая, а затем снова на месяц – до 13 июня.

27 мая 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Армении сложилась довольно тяжелая ситуация, и речь идет о второй волне распространения коронавируса.

Фото: АРМЕНПРЕСС



