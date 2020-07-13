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Режим ЧП продлили в Армении из-за коронавируса

Автор:  
Азамат Альмаганбетов
13 Июля 2020, 14:32
Режим ЧП продлили в Армении из-за коронавируса

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Решением Правительства Армении в республике еще на месяц продлен режим ЧП, введенный в марте из-за коронавирусной инфекции, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В понедельник, 13 июля, состоялось внеочередное заседание Правительства Армении, в ходе которого было принято решение о продлении режима ЧП еще на месяц - до 12 августа. Решение о продлении режима ЧП обосновано продолжением распространения коронавирусной инфекции в стране, а также необходимостью обеспечения эффективных механизмов противодействия этому.

По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении, по положению на 13 июля, в Армении зарегистрировано 32151 случай заражения коронавирусной инфекцией, из которых вылечились 19865 пациентов, 11530 пациентов получают лечение, 573 – скончались. Еще 183 пациента с COVID-19 скончались по иным причинам.

Режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции был объявлен в Армении 16 марта сроком на месяц, 13 апреля правительство Армении продлило действие режима ЧП до 14 мая, затем дважды сроком на месяц – до 13 июня и 13 июля.



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