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Режим ЧП отменяется с 15 января в Акмолинской и Костанайской областях

14 Января 2022 19:06
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Режим ЧП отменяется с 15 января в Акмолинской и Костанайской областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК подписал Указы об отмене чрезвычайного положения в Акмолинской и Костанайской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Согласно документам, режим ЧП в этих регионах отменяется с 07 часов 00 минут 15 января 2022 года.

Указы вводятся в действие со дня подписания.

Ранее сегодня сообщалось, что с 18.00 14 января чрезвычайное положение отменено в Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областях.
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#Акмолинская область   #Костанайская область   #ЧП-2022  
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