Новости
Режим ЧП отменяется с 15 января в Акмолинской и Костанайской областях
14 Января 2022 19:06
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК подписал Указы об отмене чрезвычайного положения в Акмолинской и Костанайской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Новости по темеТранспортная полиция сообщила о причинах ареста на вокзалах ряда граждан Могут ли досрочно снять режим ЧП в Актюбинской области, рассказал аким региона Сандибек Хаиров награжден посмертно орденом «Айбын» ІІ степени
Согласно документам, режим ЧП в этих регионах отменяется с 07 часов 00 минут 15 января 2022 года.
Указы вводятся в действие со дня подписания.Ранее сегодня сообщалось, что с 18.00 14 января чрезвычайное положение отменено в Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областях.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
2 В системе казахстанского образования начинается новый этап качественных преобразований - Слямжар Ахметжаров
В системе казахстанского образования начинается новый этап качественных преобразований - Слямжар Ахметжаров
Оставить комментарий
Читайте также
- Возбуждено уголовное дело по факту захвата аэропорта Актобе - аким области
- Транспортная полиция сообщила о причинах ареста на вокзалах ряда граждан
- Могут ли досрочно снять режим ЧП в Актюбинской области, рассказал аким региона
- Сандибек Хаиров награжден посмертно орденом «Айбын» ІІ степени
- Допросы актюбинских журналистов объяснили в департаменте полиции
- Более тысячи представителей акмолинской общественности поддержали инициативы Президента
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047