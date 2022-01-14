Режим ЧП отменяется с 15 января в Акмолинской и Костанайской областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК подписал Указы об отмене чрезвычайного положения в Акмолинской и Костанайской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Согласно документам, режим ЧП в этих регионах отменяется с 07 часов 00 минут 15 января 2022 года.

Указы вводятся в действие со дня подписания.