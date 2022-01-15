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Режим ЧП отменили в Актюбинской области

15 Января 2022 17:06
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Режим ЧП отменили в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отмене чрезвычайного положения в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с 07 часов 00 минут 16 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Актюбинской области, введенное Указом Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 738 «О введении чрезвычайного положения в Актюбинской области».

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 15 января 2022 года

№ 776


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#Президент Казахстана   #Актюбинская область   #Акорда   #Регионы   #ЧП-2022  
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