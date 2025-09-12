Режим ЧП объявили на Бали из-за наводнений
Власти на Бали объявили чрезвычайное положение сроком на неделю из-за из-за наводнений, которые стали самыми сильными на популярном туристическом острове за последнее десятилетие, передает агентство Kazinform со ссылкой на Al Jazeera.
Президент Индонезии Прабово Субианто приказал своим помощникам ускорить ликвидацию последствий смертоносного наводнения, найти пропавших без вести и доставить предметы первой необходимости перемещенным жителям.
Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB) сообщило, что для поиска пропавших людей и расчистки завалов были задействованы 400–600 сотрудников различных учреждений.
Напомним, проливные дожди, начавшиеся 8 сентября, вызвали наводнения и оползни на острове Бали и в провинции Восточная Нуса-Тенгара. Затопило не менее 120 населенных пунктов. Более 500 человек были эвакуированы в школы и мечети.
В результате наводнений погибли около 20 человек, еще 10 числятся пропавшими без вести.
Сезон дождей в Индонезии обычно длится с ноября по апрель. Однако из-за изменения климата в последние годы этот сезон начал продлеваться, что привело к более серьезным стихийным бедствиям.