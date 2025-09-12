РУ
    Режим ЧП объявили на Бали из-за наводнений

    Власти на Бали объявили чрезвычайное положение сроком на неделю из-за из-за наводнений, которые стали самыми сильными на популярном туристическом острове за последнее десятилетие, передает агентство Kazinform со ссылкой на Al Jazeera.

    Режим ЧП объявили на Бали из-за наводнений
    Фото: ТАСС

    Президент Индонезии Прабово Субианто приказал своим помощникам ускорить ликвидацию последствий смертоносного наводнения, найти пропавших без вести и доставить предметы первой необходимости перемещенным жителям.

    Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB) сообщило, что для поиска пропавших людей и расчистки завалов были задействованы 400–600 сотрудников различных учреждений.

    Напомним, проливные дожди, начавшиеся 8 сентября, вызвали наводнения и оползни на острове Бали и в провинции Восточная Нуса-Тенгара. Затопило не менее 120 населенных пунктов. Более 500 человек были эвакуированы в школы и мечети.

    В результате наводнений погибли около 20 человек, еще 10 числятся пропавшими без вести. 

    Сезон дождей в Индонезии обычно длится с ноября по апрель. Однако из-за изменения климата в последние годы этот сезон начал продлеваться, что привело к более серьезным стихийным бедствиям.

