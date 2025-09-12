Режим ЧП объявили на Бали из-за наводнений

Президент Индонезии Прабово Субианто приказал своим помощникам ускорить ликвидацию последствий смертоносного наводнения, найти пропавших без вести и доставить предметы первой необходимости перемещенным жителям.

Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB) сообщило, что для поиска пропавших людей и расчистки завалов были задействованы 400–600 сотрудников различных учреждений.

Напомним, проливные дожди, начавшиеся 8 сентября, вызвали наводнения и оползни на острове Бали и в провинции Восточная Нуса-Тенгара. Затопило не менее 120 населенных пунктов. Более 500 человек были эвакуированы в школы и мечети.

В результате наводнений погибли около 20 человек, еще 10 числятся пропавшими без вести.

Сезон дождей в Индонезии обычно длится с ноября по апрель. Однако из-за изменения климата в последние годы этот сезон начал продлеваться, что привело к более серьезным стихийным бедствиям.