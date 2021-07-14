Режим ЧП из-за засухи объявили в Аральском районе Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством акима Кызылординской области Гульшары Абдыкаликовой состоялось внеочередное заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На совещании был рассмотрен вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации на территории Аральского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Кызылординской области.

Глава региона отметила важность стоящей на повестке дня ситуации и необходимость принятия срочных решений по ряду вопросов с учетом проделанной ранее работы.

«В текущем году в Аральском районе произошла засуха, которая привела к падежу 559 голов скота. В связи с засушливой ситуацией в Кызылординской и Мангистауской областях Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил Правительству принять необходимые меры. В первую очередь, для сохранения поголовья скота необходимо рыть водные скважины, очищать каналы и сооружать плотины для обводнения пастбищных и сенокосных угодий. Для полной реализации этих проектов должны быть проведены работы по обводнению озерной системы Акшатау-Камбаш с перекрытием канала Бурмакулак от реки Сырдарья и вводом в эксплуатацию водовода Аспай. В связи с требующимися большими объемами финансирования вышеуказанных работ направлено письмо в Правительство о выделении средств из республиканского бюджета», - сказала Гульшара Абдыкаликова.

Напомним, что на сегодняшний день сельские округа, находящиеся на засушливом территории, разделены на 3 зоны: «красную», «желтую» и «зеленую». Из них в «красную» зону включены 13 сельских округов, в «желтую» зону - 6 сельских округов и в «зеленую» - 4 сельских округа. По району необходимый объем кормов для 205 822 голов составил 184 640 тонн, на сегодняшний день в район поставлено 2190 тонн корма. Кроме того, сформированы 14 отрядов волонтерской молодежи, которые вносят свой вклад в проведение сенокосной кампании.

Данные отряды в настоящее время задействованы на сенокосных угодьях округов Карашенгель и Коларык округов Казалинского района, села Жанажол Кармакшинского района и сел Н.Ильясова и Ширкейли Сырдарьинского района. Кроме того, 11 июля делегация района посетила Иргизский район соседней Актюбинской области, где встретилась с местными хозяйствами и договорилась об уборке сенокосных угодий в целях обеспечения доступных цен на сено. В настоящее время 5 бригад Аральского района уже приступили к сенокосу.

На заседании комиссии аким Аральского района Серик Сермагамбетов доложил о принятых мерах и предложил необходимые мероприятия для решения вопроса. В целях предупреждения гибели скота, усиления мер безопасности в районе организовано дежурство с помощью жителей села на водопоях и берегах озер, ситуация взята на контроль. Кроме того, по каждому населенному пункту усилен контроль за организацией выпаса скота и запущен специальный call-центр. В настоящее время новых фактов падежа скота не выявлено.

Проанализировав сложившуюся ситуацию, глава региона напомнила акиму Аральского района о необходимости работы с соответствующими министерствами совместно с областными управлениями сельского хозяйства, природных ресурсов и регулирования природопользования. Также поручено областному управлению мобилизационной подготовки совместно с управлением природных ресурсов и регулирования природопользования разработать и представить в областное управление финансов соответствующий перечень документов для выделения средств из чрезвычайного резерва местного исполнительного органа области. Кроме того, областному управлению финансов необходимо предусмотреть выделение средств из чрезвычайного резерва местного исполнительного органа.

Аким области поручила областному управлению мобилизационной подготовки в срочном порядке организовать разработку 3 водных скважин, необходимых в первую очередь для водопоя животных населенных пунктов района. При этом обязательна разработка проектно-сметной документации работ по временному перекрытию водоканала «Бурмакулак» и расчистке и строительству канала Бектау, очистке русла 7 каналов и строительству водозаборов в населенных пунктах, расположенных на возвышении, с целью обводнения пастбищных и сенокосных угодий. В случае поддержки из республиканского бюджета необходимо провести очистку русла канала и строительство водозаборов, организовать ввод 12 скважин.

Глава региона поручила управлению природных ресурсов и регулирования природопользования провести государственную экспертизу разработанной проектно-сметной документации на работу по очистке русла канала «Нуралы Жарма» и строительству водозабора, областному управлению сельского хозяйства совместно с акиматом Аральского района предоставить финансирование из чрезвычайного резерва области для возмещения затрат горюче-смазочных материалов на перевозку сельскохозяйственных животных в целях обеспечения их кормами и совместно с Палатой предпринимателей области организовать работу по стабилизации цен на сено, взять на контроль обеспечение предпринимателями в этой сфере, в первую очередь, хозяйств региона.

Акиму Аральского района вверена организация работ по вводу в эксплуатацию водовода из бюджета района и разработке паспортов 49 водных скважин, а также приобретению насосов и спецтехники при условии поддержки из республиканского бюджета.

Отметим, что с сегодняшнего дня в Аральском районе введено чрезвычайное положение.

Ранее сообщалось, что режим ЧС могут объявить из-за сильной жары и в районах Акмолинской области. За май-июнь среднемесячное количество выпавших осадков по районам составило – 13,1 и 19,1 мм, что ниже нормы в два раза (норма 33-35 мм), и это повлияло на текущее состояние посевов зерновых и зернобобовых культур. В некоторых районах осадков практически не было.