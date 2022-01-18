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Режим ЧП и комендантский час завершаются в Алматы

18 Января 2022 19:40
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Режим ЧП и комендантский час завершаются в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 19 января в 00:00 часов завершаются режим ЧП и комендантский час, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на комендатуру города.

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Также сообщается, что в городе сохраняется «красный» уровень террористической опасности. В рамках антитеррористических мероприятий обеспечивается круглосуточное патрулирование города силами департамента полиции Алматы, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны РК. Продолжают действовать блокпосты.

Напомним, при критическом «красном» уровне террористической опасности органам правопорядка разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение. Запрещено проведение шествий и митингов.

«Просим отнестись с пониманием к работе правоохранительных органов и следовать их законным требованиям. О сроках завершения режима антитеррористической операции сообщим дополнительно», - отметили в комендатуре Алматы.


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#Алматы   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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