Режим ЧП и комендантский час завершаются в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 19 января в 00:00 часов завершаются режим ЧП и комендантский час, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на комендатуру города.

Также сообщается, что в городе сохраняется «красный» уровень террористической опасности. В рамках антитеррористических мероприятий обеспечивается круглосуточное патрулирование города силами департамента полиции Алматы, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны РК. Продолжают действовать блокпосты.

Напомним, при критическом «красном» уровне террористической опасности органам правопорядка разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение. Запрещено проведение шествий и митингов.

«Просим отнестись с пониманием к работе правоохранительных органов и следовать их законным требованиям. О сроках завершения режима антитеррористической операции сообщим дополнительно», - отметили в комендатуре Алматы.