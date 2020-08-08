Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Режим ЧП будет продлен в Армении еще на месяц

Автор:  
Азамат Альмаганбетов
8 Августа 2020, 14:51
Режим ЧП будет продлен в Армении еще на месяц

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Армении достигло 40 тысяч. По решению комендатуры, действующий в стране с марта текущего года режим ЧП будет продлен еще на месяц. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении, по состоянию на 8 августа количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении достигло 40 185, из которых 32 395 пациентов вылечились, 6 777 пациентов получают лечение. Количество летальных случаев от коронавируса достигло 785, еще 228 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

На этом фоне комендант на время режима ЧП, вице-премьер Тигран Авинян в ходе брифинга в среду, 5 августа, заявил, что режим ЧП в Армении будет продлен еще на месяц, но в последний раз и с рядом послаблений.

«Чрезвычайное положение в Армении будет продлено еще на месяц, это будет последним продлением. Ряд ограничений при этом будет смягчен. В частности, будет пересмотрен вопрос въезда иностранных граждан, ограничения на экспорт товаров, вопрос о проведении митингов и публичных мероприятий», - отметил Т.Авинян.

Напомним, из-за коронавирусной инфекции в Армении с 16 марта действует режим ЧП. 19 марта Армения временно ограничила экспорт некоторых видов медицинской продукции. С 3 апреля, по решению правительства, был установлен запрет на въезд в страну иностранцев независимо от страны прибытия.

В период с 24 марта по 12 апреля были введены ограничения на свободное передвижение граждан и некоторые виды экономической деятельности. 4 мая были сняты ограничения на передвижения граждан, а также практические на все виды экономической деятельности. С 18 мая возобновили работу общественный транспорт, торговые центры, спортзалы, детские сады, объекты общепита. С 25 мая действует масочный режим – ношение масок обязательно во всех местах, кроме дома.


Армения  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам