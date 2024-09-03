Резервистов проекта «1000 лидеров изменений в образовании» назначили директорами комфортных школ

В Казахстане продолжается программа «1000 лидеров изменений в образовании», инициированная Главой государства. На сегодня 136 участников программы, прошедших все этапы отбора и подготовки, уже назначены директорами. Из них 20 резервистов возглавили «Комфортные школы», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

В этом году программа по подготовке руководителей нового формата продолжается. На первом этапе проекта было подано 13 796 заявок от педагогов трех уровней образования: дошкольного, среднего, технического и профессионального. По результатам тестирования порядка 900 кандидатов прошли в следующий этап. Сейчас они проходят обучение на базе Центра педагогического мастерства АОО «НИШ», после которого начнется заключительный этап отбора в виде собеседования. Прошедшие все 5 этапов отбора будут зачислены в республиканский кадровый резерв.

— Кандидатам, успешно прошедшим все этапы программы, будет выдан сертификат, подтверждающий их зачисление в республиканский кадровый резерв для последующего трудоустройства. Резервисты будут назначаться на вакантные руководящие должности без необходимости проведения конкурсных процедур. Кроме того, при назначении им присваивается квалификационная категория «руководитель-лидер», — отметил председатель Комитета среднего образования Каныбек Жумашев.

Напомним, по поручению Главы государства Министерством просвещения с 2023 года реализуется проект по отбору и подготовке лидеров изменений в образовании по примеру Президентского молодежного кадрового резерва.

В течение 8 месяцев претенденты проходят 5 этапов отбора и подготовки: тестирование на оценку компетенций, трёхуровневое обучение, стажировку в ведущих школах страны, итоговое оценивание и собеседование с комиссией при министерстве.

Менеджеры нового поколения, зачисленные в резерв, поспособствуют решению кадрового вопроса, а также смогут возглавить новые школы, в том числе строящиеся в рамках национального проекта «Комфортная школа».