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    17:42, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Резервистов проекта «1000 лидеров изменений в образовании» назначили директорами комфортных школ

    комфортные школы, директоры
    Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

    В Казахстане продолжается программа «1000 лидеров изменений в образовании», инициированная Главой государства. На сегодня 136 участников программы, прошедших все этапы отбора и подготовки, уже назначены директорами. Из них 20 резервистов возглавили «Комфортные школы», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    В этом году программа по подготовке руководителей нового формата продолжается. На первом этапе проекта было подано 13 796 заявок от педагогов трех уровней образования: дошкольного, среднего, технического и профессионального. По результатам тестирования порядка 900 кандидатов прошли в следующий этап. Сейчас они проходят обучение на базе Центра педагогического мастерства АОО «НИШ», после которого начнется заключительный этап отбора в виде собеседования. Прошедшие все 5 этапов отбора будут зачислены в республиканский кадровый резерв. 

    — Кандидатам, успешно прошедшим все этапы программы, будет выдан сертификат, подтверждающий их зачисление в республиканский кадровый резерв для последующего трудоустройства. Резервисты будут назначаться на вакантные руководящие должности без необходимости проведения конкурсных процедур. Кроме того, при назначении им присваивается квалификационная категория «руководитель-лидер», — отметил председатель Комитета среднего образования Каныбек Жумашев.

    Напомним, по поручению Главы государства Министерством просвещения с 2023 года реализуется проект по отбору и подготовке лидеров изменений в образовании по примеру Президентского молодежного кадрового резерва.

    В течение 8 месяцев претенденты проходят 5 этапов отбора и подготовки: тестирование на оценку компетенций, трёхуровневое обучение, стажировку в ведущих школах страны, итоговое оценивание и собеседование с комиссией при министерстве. 

    Менеджеры нового поколения, зачисленные в резерв, поспособствуют решению кадрового вопроса, а также смогут возглавить новые школы, в том числе строящиеся в рамках национального проекта «Комфортная школа».

    Теги:
    Минпросвещения РК Образование Комфортная школа школа
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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