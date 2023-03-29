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Программу отбора и подготовки лидеров изменений в образовании запустят в Казахстане

Акбота Кузекбай
29 Марта 2023, 12:00
Программу отбора и подготовки лидеров изменений в образовании запустят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По примеру Президентского молодежного кадрового резерва будет запущена программа отбора и подготовки тысячи лидеров изменений в образовании. Об этом заявил Президент Казахстана, в ходе заседания первой сессии ПарламентаVIII созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Попытки любыми путями заполнить вакансии в школах приводят к тому, что упускается из виду качество педагогических кадров. Поэтому предстоит принять действенные меры для повышения уровня подготовки учителей. Это важнейшая задача, напрямую влияющая на будущее подрастающего поколения», - сказал в ходе первой сессии VIII созыва Парламента Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, приоритетное внимание также следует уделить улучшению менеджмента в системе образования.

«Необходимо привлечь в эту сферу профессионалов. По примеру Президентского молодежного кадрового резерва будет запущена программа отбора и подготовки тысячи лидеров изменений в образовании», - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем, Президент заявил, что остро стоит кадровый вопрос и в системе высшего образования.


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