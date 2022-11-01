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Резерв талантливых менеджеров из вузов создадут в Казахстане

1 Ноября 2022, 10:48
Резерв талантливых менеджеров из вузов создадут в Казахстане
1 Ноября 2022, 10:48

Резерв талантливых менеджеров из вузов создадут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Программу повышения квалификации для топ-менеджеров и персонала вузов запускают в РК. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы планируем запустить программу повышения квалификации, стажировки и форсайт-сессии для топ-менеджеров и персонала. Мы также проводим работу по созданию резерва талантливых менеджеров, вышедших из университетов», - сказал Саясат Нурбек на заседании Правительства.

Он отметил, что важным элементом привлечения институциональных инвесторов и развития системы управления способствуют эндаумент-фонды.

«Прорабатывается концепция законопроекта «О фондах целевого капитала» с учетом международного и отечественного опыта. Будут внесены изменения в закон «О статусе педагога» в части включения пакета социальной поддержки ППС и научного состава вузов», - добавил министр.


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