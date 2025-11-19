РУ
телерадиокомплекс президента РК
    06:23, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Рейтинг Трампа снизился до рекордного минимума

    Рейтинг популярности президента Соединенных Штатов Дональда Трампа достиг самого низкого показателя с момента его инаугурации 20 января 2025 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters

    Трамп возглавит Совет мира в Газе
    Фото: The Hill

    О низких рейтингах Трампа свидетельствует опрос, который 14–17 ноября совместно провели информационное агентство и международная служба Ipsos.

    Деятельность Трампа на посту главы Белого дома одобрили 38% опрошенных. 60% респондентов дали противоположный ответ.

    При этом это самый низкий показатель для Трампа. В январе он составлял 47% и с тех пор не опускался ниже 40%. По сравнению с последним опросом, который проводился в начале ноября, популярность Трампа уменьшилась на 2%.

    По данным исследователей, опрошенные выражали недовольство ростом цен в стране и тем, как проводится разбирательство по делу уличенного в растлении несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна.

    Ранее сообщалось, что в октябре популярность Трампа в США упала до рекордного минимума — американцы недовольны его решениями, влияющими на стоимость жизни в стране. Тогда лишь 40% американцев одобряли деятельность нынешнего президента. Доля же американцев, которые однозначно не одобряют деятельность Трампа, тогда выросла до 57%.

    Теги:
    Америка Мировые новости США Дональд Трамп
    Алина Хан
    Алина Хан
    Автор
