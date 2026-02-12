РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:32, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Рейтинг Трампа по вопросу иммиграции падает

    Поддержка иммиграционной политики президента Дональда Трампа резко упала после того, как в прошлом месяце федеральные иммиграционные агенты застрелили двух американцев, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    ж
    Фото: nbcnews.com

    Согласно новому опросу NBC News на платформе SurveyMonkey, иммиграция и безопасность границ долгое время считались сильными сторонами Трампа – как в ходе кампании 2024 года, так и в первый год его второго срока. Теперь его рейтинг по этим вопросам снизился до уровня общего одобрения.

    Доля респондентов, резко не одобряющих действия Трампа в вопросах охраны границ и иммиграции, выросла до 49% (38% прошлым летом). Среди независимых избирателей этот показатель с августа увеличился на 15%.

    В то же время общий рейтинг одобрения президента США немного снизился. На вопрос о том, одобряют ли респонденты то, как Дональд Трамп справляется со своими обязанностями, 39% ответили положительно, 61% – отрицательно. В апреле 2025 года соотношение составляло 44% и 55% соответственно.

    63% опрошенных считают, что федеральное правительство заходит слишком далеко, игнорируя полномочия штатов и местных органов власти. В то же время 37% полагают, что именно штаты и муниципальные власти превышают свои полномочия, пренебрегая федеральным центром.

    Ранее сообщалось, что в сентябре 2025 года общий рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа составлял 43%.

    Теги:
    Миграция Мировые новости США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают
    Референдум