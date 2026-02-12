Рейтинг Трампа по вопросу иммиграции падает

Согласно новому опросу NBC News на платформе SurveyMonkey, иммиграция и безопасность границ долгое время считались сильными сторонами Трампа – как в ходе кампании 2024 года, так и в первый год его второго срока. Теперь его рейтинг по этим вопросам снизился до уровня общего одобрения.

Доля респондентов, резко не одобряющих действия Трампа в вопросах охраны границ и иммиграции, выросла до 49% (38% прошлым летом). Среди независимых избирателей этот показатель с августа увеличился на 15%.

В то же время общий рейтинг одобрения президента США немного снизился. На вопрос о том, одобряют ли респонденты то, как Дональд Трамп справляется со своими обязанностями, 39% ответили положительно, 61% – отрицательно. В апреле 2025 года соотношение составляло 44% и 55% соответственно.

63% опрошенных считают, что федеральное правительство заходит слишком далеко, игнорируя полномочия штатов и местных органов власти. В то же время 37% полагают, что именно штаты и муниципальные власти превышают свои полномочия, пренебрегая федеральным центром.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2025 года общий рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа составлял 43%.