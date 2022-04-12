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    12:04, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Рейтинг министерств Казахстана. Реакция на поступающие обращения

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    invest_rus

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