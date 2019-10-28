Рейтинг «Doing Business»: Казахстан сравнялся с Канадой и Ирландией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве национальной экономики РК рассказали о существенном прогрессе Казахстана в рейтинге «Doing Business», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Международная оценка работы над бизнес-климатом отмечена в рейтинге «Doing Business» - за Казахстаном 25 строчка рейтинга среди 190 экономик мира. Казахстан получил 79,6 балла из 100 возможных после Германии с 79,7 балла. Казахстан опередил Австрию, Японию, Испанию, Францию, Швейцарию и страны СНГ», - сказал вице-министр национальной экономики РК Жасулан Мадиев.

По его словам, по количеству баллов Казахстан имеет равные позиции с Канадой и Ирландией, которые также набрали по 79,6 балла. Их места 23-е и 24-е в рейтинге.

«Вместе с тем на XVII съезде партии «Nur Otan» в 2016 году была поставлена задача войти в топ-25 стран рейтинга «Doing Business» к 2021 году. Сегодня, находясь в 2019 году, мы с вами выполнили эту задачу», - отметил спикер.

Ранее Ж. Мадиев сообщил, что Казахстан вошел в топ-25 рейтинга «Doing Business». «Это отчетливо показало действенность правительственных мер, направленных на создание благоприятных условий для развития бизнеса, из года в год», - подчеркнул вице-министр.