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Рейтинг «Doing Business»: Казахстан сравнялся с Канадой и Ирландией

28 Октября 2019 17:23
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Рейтинг «Doing Business»: Казахстан сравнялся с Канадой и Ирландией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве национальной экономики РК рассказали о существенном прогрессе Казахстана в рейтинге «Doing Business», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Международная оценка работы над бизнес-климатом отмечена в рейтинге «Doing Business» - за Казахстаном 25 строчка рейтинга среди 190 экономик мира. Казахстан получил 79,6 балла из 100 возможных после Германии с 79,7 балла. Казахстан опередил Австрию, Японию, Испанию, Францию, Швейцарию и страны СНГ», - сказал вице-министр национальной экономики РК Жасулан Мадиев.

По его словам, по количеству баллов Казахстан имеет равные позиции с Канадой и Ирландией, которые также набрали по 79,6 балла. Их места 23-е и 24-е в рейтинге.

«Вместе с тем на XVII съезде партии «Nur Otan» в 2016 году была поставлена задача войти в топ-25 стран рейтинга «Doing Business» к 2021 году. Сегодня, находясь в 2019 году, мы с вами выполнили эту задачу», - отметил спикер.

Ранее Ж. Мадиев сообщил, что Казахстан вошел в топ-25 рейтинга «Doing Business». «Это отчетливо показало действенность правительственных мер, направленных на создание благоприятных условий для развития бизнеса, из года в год», - подчеркнул вице-министр.

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Ключевые слова: Малый бизнес, Экономика, Другие государственные органы,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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