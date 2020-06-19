Рейтинг частных судоисполнителей внедрили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане внедрен рейтинг частных судебных исполнителей. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Внедрен Рейтинг ЧСИ. Теперь взыскатели в режиме онлайн имеют возможность ознакомиться с рейтингом и выбрать судебного исполнителя», - сказал Марат Бекетаев.

Глава Минюста пояснил, что рейтинг составляется автоматически на основе статистических данных исполнения документов, исполнительской дисциплины, стажа работы ЧСИ, а также оценки взыскателей.

Ранее он сообщил, что социально значимые категории дел в первую очередь будут рассматриваться частными судебными исполнителями. Для этих целей проработаны поправки в Закон об исполнительном производстве, направленные на совершенствование исполнительного производства, организация деятельности ЧСИ (частный судебный исполнитель) и палат по обеспечению приоритетности исполнения социально-значимых категории дел.