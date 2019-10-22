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вчера 19:14
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вчера 17:51
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вчера 14:30
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Рейтинг частных судебных исполнителей появился в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством юстиции внедрён рейтинг частных судебных исполнителей по всему Казахстану, с которым можно ознакомиться на официальном сайте ведомства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Этот рейтинг предоставляет возможность взыскателям выбрать наиболее опытного и квалифицированного частного судебного исполнителя. Он формируется из таких критериев оценки, как своевременность и полнота принимаемых мер, исполнительская дисциплина, стаж работы, количество поощрений и наказаний, число сертифицированных помощников и т.д.
После выбора подходящего ЧСИ взыскателю нужно предъявить ему исполнительный документ на принудительное исполнение, написав заявление». - пояснили в Минюсте.
Как отметили в ведомстве, исполнительный документ предъявляется по месту регистрации физического лица – должника либо по месту его постоянного проживания, либо по месту его работы с осуществлением исполнительных действий по месту предъявления, а также по месту регистрации либо нахождения его имущества.
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