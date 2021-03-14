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    19:37, 13 Март 2021 | GMT +6

    Рейсы возобновлены в аэропорту Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В аэропорту города Алматы возобновились рейсы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта города.

    «Были небольшие задержки рейсов в связи с чрезвычайным происшествием в аэропорту. Сейчас все вылеты и приемы бортов возобновлены. Прием и вылет бортов были приостановлены чуть больше часа», - отметили в аэропорту.

    Ранее сообщалось, что в аэропорту Алматы задерживаются рейсы после падения военного самолета.

    Отметим, 13 марта в 17:22 часов военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алматы упал в аэропорту Алматы. Видео с места появилось в социальных сетях.

    По предварительным данным МЧС, четыре человека погибли. Двое пострадавших были доставлены в городскую клиническую больницу №4 Алматы. Оба находятся в реанимации.

    По поручению Президента начата работа по выяснению причин авиакатастрофы.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Транспорт Общество Алматы Происшествия
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