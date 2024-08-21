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    15:05, 21 Август 2024 | GMT +6

    Рейсы вновь задерживаются в аэропорту Алматы: названы причины

    аэропорт Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В международном аэропорту Алматы вновь задерживается несколько авиарейсов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Согласно данным онлайн-табло, задерживаются рейсы из Алматы в Актобе, Астану, Ташкент, Анталию, Душанбе, Батуми, Актау, Тбилиси и Шымкент.

    Также наблюдаются задержки на прибытие: из Астаны, Москвы, Душанбе, Новосибирска, Актобе, Сеула и Анталии. 

    Касательно задержек в пресс-службе аэропорта мегаполиса отметили, что обслуживание рейсов проводится в порядке очереди.

    - Проблемы возникают из-за факторов, не зависящих от нас, таких как задержки по причинам позднего прибытия воздушных судов, нехватка резервных самолетов, технические неисправности, замена воздушных судов и другие, - ответили в аэропорту.

    В авиакомпании AirAstana объяснили, что небольшие задержки рейсов из Алматы в Актау, Дели и Батуми вызваны поздним прибытием воздушных судов, а в Атырау и Ташкент - связаны с заменой борта по техническим причинам, а в Актобе - с ремонтом самолета, поврежденного 16 августа. 

    16 и 17 августа в аэропорту Алматы также наблюдались массовые задержки рейсов.  Тогда в пресс-службе аэропорта пояснили, что задержки были из-за позднего прибытия воздушных судов, нехватки резервных самолетов, технических неисправностей, замены воздушных судов. 

    Теги:
    Самолет Авиация Аэропорт Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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