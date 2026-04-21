    19:05, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Рейсы в США сократят из-за резкого роста цен на топливо

    Авиакомпания Air Canada объявила, что приостанавливает на несколько месяцев некоторые рейсы в США из-за стремительного роста цен на авиатопливо после начала войны в Иране, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на FOX Business.

    Фото: skytraxratings.com

    Сокращение рейсов предусмотрено этим летом и продлится не менее пяти месяцев. Они коснется всех рейсов в международный аэропорт имени Джона Кеннеди (JFK) в Нью-Йорке и международный аэропорт Солт-Лейк-Сити (SLC) в штате Юта.

    — С начала конфликта в Иране цены на авиатопливо выросли вдвое, что сказалось на некоторых менее прибыльных маршрутах и рейсах, которые теперь экономически нецелесообразны. В связи с этим вносятся изменения в расписание, в том числе сокращается количество рейсов, — говорится в заявлении авиакомпании.

    В Air Canada заявили, что изменения коснутся лишь около 1% от общего годового объема перевозок в 2026 году.

    По данным Airlines for America, в пятницу цены на авиатопливо выросли до 3,79 доллара, что более чем на 50% превышает показатели до начала войны в Иране 27 февраля.

    Несколько американских авиакомпаний также приняли новые меры по сокращению расходов, чтобы компенсировать рост цен на авиатопливо. Так, JetBlue, Southwest, American и United Airlines повысили плату за провоз зарегистрированного багажа.

    Ранее сообщалось, что Иран отклонил участие во втором раунде переговоров с США.

    Рустем Кожыбаев
