Рейсы в США сократят из-за резкого роста цен на топливо

Сокращение рейсов предусмотрено этим летом и продлится не менее пяти месяцев. Они коснется всех рейсов в международный аэропорт имени Джона Кеннеди (JFK) в Нью-Йорке и международный аэропорт Солт-Лейк-Сити (SLC) в штате Юта.

— С начала конфликта в Иране цены на авиатопливо выросли вдвое, что сказалось на некоторых менее прибыльных маршрутах и рейсах, которые теперь экономически нецелесообразны. В связи с этим вносятся изменения в расписание, в том числе сокращается количество рейсов, — говорится в заявлении авиакомпании.

В Air Canada заявили, что изменения коснутся лишь около 1% от общего годового объема перевозок в 2026 году.

По данным Airlines for America, в пятницу цены на авиатопливо выросли до 3,79 доллара, что более чем на 50% превышает показатели до начала войны в Иране 27 февраля.

Несколько американских авиакомпаний также приняли новые меры по сокращению расходов, чтобы компенсировать рост цен на авиатопливо. Так, JetBlue, Southwest, American и United Airlines повысили плату за провоз зарегистрированного багажа.

Ранее сообщалось, что Иран отклонил участие во втором раунде переговоров с США.